В Приморье нашли 3-летнюю девочку, которая жила в хлеву вместе с телятами

В Приморье 3-летняя девочка и ее бабушка жили в хлеву вместе с телятами и козами.

Это выяснилось, когда на ферму нагрянула проверка органов опеки.

Оказалось, что у бабушки есть нормальное жилье, но женщина пояснила, что им с внучкой удобнее жить в подсобке вместе с домашним скотом - из-за огромного объема работы.

В комнате, где жил ребенок, находились козы и телята в загоне, стояли мешки с кормом, кругом была антисанитария. Где родители девочки - неизвестно.

Органы опеки забрали ребенка у женщины и отправили малышку в социально-реабилитационный центр в Уссурийск. СУ СК России по Приморскому краю проводит проверку.

Как сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.