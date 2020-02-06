18 Августа 2020
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Происшествия Приморский край
ферма молоко корова (2012) | Фото: Накануне.ru

В Приморье нашли 3-летнюю девочку, которая жила в хлеву вместе с телятами

В Приморье 3-летняя девочка и ее бабушка жили в хлеву вместе с телятами и козами.

Это выяснилось, когда на ферму нагрянула проверка органов опеки.

Оказалось, что у бабушки есть нормальное жилье, но женщина пояснила, что им с внучкой удобнее жить в подсобке вместе с домашним скотом - из-за огромного объема работы.

В комнате, где жил ребенок, находились козы и телята в загоне, стояли мешки с кормом, кругом была антисанитария. Где родители девочки - неизвестно.

Органы опеки забрали ребенка у женщины и отправили малышку в социально-реабилитационный центр в Уссурийск. СУ СК России по Приморскому краю проводит проверку.

Как сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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В Приморье нашли 3-летнюю девочку, которая жила в хлеву вместе с телятами

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Теги: Приморье, ребенок, девочка, скот, коровы, прокуратура



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Развитие сюжета:

Ранее 07.02.2020 09:12 Мск 3-летнюю девочку из Приморья, которая жила с телятами и козлятами, вернули бабушке

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