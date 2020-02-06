Владимир Путин вручит награды ученым и проведет заседание Госсовета по теме науки и образования

Президент России 6 февраля посвятит вопросам государственной политике в области науки и образования. Так, в Кремле пройдет вручение президентских премий в сфере науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год, сообщается на сайте Кремля.

"Ежегодная премия, учреждённая в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса – за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров – за разработки в области нанотехнологий, и кандидат биологических наук Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов.

После вручения премий в Большом Кремлевском дворце Путин проведет совместное расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. Оно будет посвящено повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом президента, а также реализации стратегии научно-технологического развития государства.

"Основное внимание будет уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества, формированию и внедрению новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны", - отметили в Кремле.