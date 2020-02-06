18 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
пиво, руль, бутылка (2015) | Фото: plus.google.com

"Отмазал" знакомого. В Челябинской области замначальника районного отдела полиции попал под "уголовку"

На заместителя начальника отдела полиции Верхнеуральского района Челябинской области завели уголовное дело.

Вечером 17 января сотрудники ДПС остановили автомобиль - за рулем находился выпивший сотрудник УФСИН, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Замначальника отдела полиции дал своим подчиненным указание, чтобы они не привлекали к ответственности "уфсиновца".

Оперативное сопровождение "уголовки" ведут сотрудники УСБ регионального главка полиции.

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"Отмазал" знакомого. В Челябинской области замначальника районного отдела полиции попал под "уголовку"

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Теги: Верхнеуральский район, полиция, УФСИН, пьяный, уголовное дело



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