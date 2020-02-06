Замначальника отдела полиции дал своим подчиненным указание, чтобы они не привлекали к ответственности "уфсиновца".

Вечером 17 января сотрудники ДПС остановили автомобиль - за рулем находился выпивший сотрудник УФСИН, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

"Отмазал" знакомого. В Челябинской области замначальника районного отдела полиции попал под "уголовку"





