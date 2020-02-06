18 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
самолет Pegasus Airlines, жесткая посадка (2020) | Фото: AP Photo

Число жертв жесткой посадки Boeing в аэропорту Стамбула увеличилось до трех

Число жертв аварии с самолетом Pegasus в аэропорту Стамбула, увеличилось до трех. Еще 179 человек находятся в больнице, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж. Самолет Boeing 737-800, прилетевший из Измира, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, загорелся и развалился на части.

На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Очевидно, остальные пострадавшие находились на земле. По словам министра транспорта страны Джахита Турхана, самолет выкатился с ВПП из-за жесткой посадки. По некоторым данным, он перелетел значительную часть полосы и на большой скорости стал садиться, когда до конца полосы оставался всего километр – этого было недостаточно, чтобы погасить скорость.

Лоукостер Pegasus является второй по величине авиакомпанией Турции. Это уже второй подобный инцидент с самолетами перевозчика с начала года. Так, 7 января Boeing 737-800 выкатился с ВПП в том же аэропорту и остановился на газоне. Тогда никто не пострадал, инцидент объяснили неблагоприятными погодными условиями. В январе 2018 года самолет того же типа выкатился за пределы ВПП в аэропорту Трабзона и остановился в нескольких метрах от берега Черного моря, увязнув в грязи. У Pegasus в парке 83 самолета, в том числе 47 Boeing. Перевозчик работает на рынке уже 20 лет.

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Число жертв жесткой посадки Boeing в аэропорту Стамбула увеличилось до трех

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Теги: стамбул, впп, pegasus, boeing 737-800



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