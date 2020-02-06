Число жертв жесткой посадки Boeing в аэропорту Стамбула увеличилось до трех

Число жертв аварии с самолетом Pegasus в аэропорту Стамбула, увеличилось до трех. Еще 179 человек находятся в больнице, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж. Самолет Boeing 737-800, прилетевший из Измира, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, загорелся и развалился на части.

На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Очевидно, остальные пострадавшие находились на земле. По словам министра транспорта страны Джахита Турхана, самолет выкатился с ВПП из-за жесткой посадки. По некоторым данным, он перелетел значительную часть полосы и на большой скорости стал садиться, когда до конца полосы оставался всего километр – этого было недостаточно, чтобы погасить скорость.

VIDEO — Footage shows moments Pegasus Airlines plane veered off runway at Istanbul's Sabiha Gökçen Airporthttps://t.co/ZrH2yu7tVS pic.twitter.com/UkonjiCcA0 — DAILY SABAH (@DailySabah) February 5, 2020

Лоукостер Pegasus является второй по величине авиакомпанией Турции. Это уже второй подобный инцидент с самолетами перевозчика с начала года. Так, 7 января Boeing 737-800 выкатился с ВПП в том же аэропорту и остановился на газоне. Тогда никто не пострадал, инцидент объяснили неблагоприятными погодными условиями. В январе 2018 года самолет того же типа выкатился за пределы ВПП в аэропорту Трабзона и остановился в нескольких метрах от берега Черного моря, увязнув в грязи. У Pegasus в парке 83 самолета, в том числе 47 Boeing. Перевозчик работает на рынке уже 20 лет.