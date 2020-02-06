Росстат раскрыл данные по дефициту врачей в российских регионах

Росстат раскрыл данные по дефициту врачей в России. Правда, в исследовании приводятся данные на конец 2018 года. Тем не менее, как отмечает РБК, это первый случай, когда ведомство раскрыло данные о недостатке врачей в государственном и частном секторах здравоохранения в отдельных регионах.

Год назад незакрытыми были вакансии 50 тыс. врачей и еще столько же вакансий среднего медицинского персонала. В половине регионов страны была не закрыта каждая 20-я вакансия высшего и среднего медперсонала, а в шести регионах была не закрыта каждая 10-я вакансия.

Самая значительная нехватка врачей была зафиксирована в 2018 году в Камчатском крае — там не было закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров (высшего и среднего медперсонала, соответственно).

На втором месте по дефициту в 2018 году была Смоленская область, где вакантными оставались 2,7 тыс. ставок врачей, фельдшеров и медсестер, или почти 18.

В Псковской области, которая заняла в 2018 году третье место по недостатку врачей, число вакантных позиций за год сократилось примерно в два раза. Если в 2018 году Росстат насчитал 2,3 тыс. вакантных ставок врачей и среднего медперсонала, то на 1 декабря 2019-го вакантными оставались около тысячи мест.

Всего в России на момент анализа Росстата были не заполнены около 10% ставок врачей и 4% ставок среднего медперсонала. Больше всего незакрытых позиций было в службе скорой помощи — пустовала каждая четвертая вакансия.

Лучше всего дела обстоят на Северном Кавказе (Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан, в Мордовии и на Ямале.