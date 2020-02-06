В Мосгордуму внесен проект амнистии осужденных участников летних митингов

В Мосгордуму внесен проект амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Его авторами наряду с представителями "Справедливой России", "Яблока" и КПРФ являются Дмитрий Гудков и Егор Жуков, которые предлагают освободить от наказания ряд категорий осужденных, среди которых - получившие приговоры за неоднократное нарушение закона о митингах и преступления, совершенные в ходе согласованных и несогласованных акций протеста.

Руководитель "Яблока" в Мосгордуме Максим Круглов, который является одним из авторов проекта, сообщил, что на фракции его еще не обсуждали, так как авторы торопились его внести: "Думаю, в нашей фракции этот проект возражений не встретит, а с другими будем вести работу". Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сказал, что руководство фракции "знакомо" с проектом амнистии и "концептуально его поддерживает".

Представитель лояльного московскому правительству депутатского объединения "Моя Москва" Наталья Метлина считает, что людей на акции протеста "вытащил Алексей Навальный", но отметила, что, "как мать", поддержит оппозиционеров, пишет "Коммерсант".

Ранее депутат Сергей Иванов от ЛДПР внес в Госдуму проект постановления нижней палаты об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Как следует из пояснительной записки, проект закона предусматривает применение амнистии "к достаточно ограниченному кругу лиц". Амнистия коснется впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Речь идет о конкретных категориях, среди которых - участники боевых действий, воины-интернационалисты, участники контртеррористической операции на Северном Кавказе, а также о лицах, имеющих советские или российские госнаграды.

Также амнистия предусмотрена для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и на производственном объединении "Маяк", матерей несовершеннолетних детей, отцов-одиночек, женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, инвалидов.

Если они были осуждены на срок более пяти лет, он может быть сокращен на одну треть, если на срок свыше 10 лет - на одну четверть.