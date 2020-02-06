В Кургане за взятку осудили экс-замначальника нефтепроводного управления "Транснефть-Урал"

В Кургане вынесен приговор бывшему заместителю начальника Курганского нефтепроводного управления АО "Транснефть-Урал" Виталию Падерину.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Курганской области, в 2017 году он неоднократно передавал взятки инспектору Уральского управления Ростехнадзора за непривлечение к административной ответственности по выявленным нарушениям, допущенным нефтепроводным управлением при реконструкции и строительстве объектов.

Выявлено четыре эпизода дачи взяток инспектору Ростехнадзора в размерах от 50 до 80 тыс. руб.

Суд приговорил Падерина к восьми годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, он оштрафован на 2 млн руб.