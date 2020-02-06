В Тюмени заблокировали сайты по продаже ОСАГО и прав

Прокуратура Центрального округа Тюмени обнаружила в интернете 11 ресурсов по продаже поддельных водительских прав и страховых полисов ОСАГО.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве региона, в суд были направлены административные исковые заявления о признании данной информации запрещенной к распространению.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. В настоящее время доступ к ресурсам заблокирован.

Тем временем, страховщики в 2020 году начнут оформлять полисы ОСАГО по-новому: на бланках серий "ННН" и "РРР", говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков.

Так, бланки серии "ННН" с оборотной стороной предусматривают заключение договоров добровольного страхования при имеющемся нормативном акте Центробанка, определяющем стандартные требования к указанным договорам.

Для полисов с оборотной стороной, которая не предусматривает заключение договоров добровольного страхования, будут применяться бланки полисов ОСАГО серии "РРР".

Старые бланки полисов ОСАГО серий "ККК" и "МММ" могут использоваться для заключения договоров, внесения в них изменений и выдачи дубликатов до 1 апреля 2020 года, сообщает Lenta.ru.