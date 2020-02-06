Петросян рассказал о размере своей пенсии

Российский юморист Евгений Петросян рассказал о том, какую пенсию получает.

"У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей", — сказал он. Петросян отметил, что этих денег ему вполне хватает на все расходы, после чего рассмеялся, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, 73-летний Евгений Петросян теперь носит молодежную обувь. В Instagram артиста накануне появилось фото, на котором он запечатлен в модных кожаных слипонах Fendi "с глазками". Дизайнерские ботиночки (которые в некоторых моделях, кстати, сзади украшены еще и металлическими шипами) стоят несколько десятков тысяч рублей. Их денди-юморист сочетает с темно-синими штанами и далеко не молодежного вида свитером в клеточку. Ну, не все, как говорится, сразу. Зато щетину артист отрастил весьма мужественную, в комментариях не протолкнуться от комплиментов от поклонниц.

Кстати, к дизайнерским вещам неравнодушна и юная помощница Петросяна Татьяна Брухунова. Она на сорок лет младше шефа, но страсть у парочки одна: модные вещи. Например, на днях девушка выгуляла красные классические туфли-лодочки Prada.