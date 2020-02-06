18 Августа 2020
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Общество Северо-Западный ФО Дальневосточный ФО В России
(2005) | Фото: www.privatelife.ru

В России составлен список активно потребляющих водку регионов

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя составил список самых активно потребляющих водку регионов России.

Так, лидером по объемам потребления стала Сахалинская область — 12 литров на душу населения. На втором месте идет Магаданская область — там этот показатель равен 11,4 литрам. Замыкает тройку Коми (10,6 литров).

Далее идут Чукотский автономный округ (10 литров) и Карелия (9,6 литров), сообщает Lenta.ru.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия уже далеко не "самая пьющая страна в мире". За последние 16 лет употребление алкоголя в нашей стране снизилось на 43%.

"Российская Федерация долгое время считалась одной из самых пьющих стран в мире. Однако в последние годы эта тенденция изменилась", - пишут авторы доклада.

Организация объясняет это рядом мер, предпринятых властями страны под "руководством любящего спорт Владимира Путина". Среди положительных мер отмечены ограничение на продажу алкоголя и пропаганда здорового образа жизни.

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В России составлен список активно потребляющих водку регионов

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Теги: водка, алкоголь



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