В России составлен список активно потребляющих водку регионов

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя составил список самых активно потребляющих водку регионов России.

Так, лидером по объемам потребления стала Сахалинская область — 12 литров на душу населения. На втором месте идет Магаданская область — там этот показатель равен 11,4 литрам. Замыкает тройку Коми (10,6 литров).

Далее идут Чукотский автономный округ (10 литров) и Карелия (9,6 литров), сообщает Lenta.ru.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия уже далеко не "самая пьющая страна в мире". За последние 16 лет употребление алкоголя в нашей стране снизилось на 43%.

"Российская Федерация долгое время считалась одной из самых пьющих стран в мире. Однако в последние годы эта тенденция изменилась", - пишут авторы доклада.

Организация объясняет это рядом мер, предпринятых властями страны под "руководством любящего спорт Владимира Путина". Среди положительных мер отмечены ограничение на продажу алкоголя и пропаганда здорового образа жизни.