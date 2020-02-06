18 Августа 2020
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Экономика В России
график, рост (2016) | Фото: freepik.com

Жилье в России подорожает на 25 процентов

Стоимость жилья в ближайшие два года в России увеличится на 25%.

Об этом сообщили в Совете Федерации. Это объясняется высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их капиталу. Строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30–40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%. К этому прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк.

В результате прямые издержки у застройщика достигают 23%. Также рынок покидают мелкие компании. Как считают эксперты, после того, как крупные компании поймут, что конкуренции нет, то увеличат стоимость на квартиры, пишут "Известия".

Ранее аналитики не исключили рост цен на вторичное жилье в 2020 году. Исходя из данных портала Domofond.ru, увеличение стоимости вторичного жилья напрямую зависит от динамики цен на новостройки.

Так, по итогам прошлого года из-за взрывной волны роста цен на однокомнатные квартиры в новых домах (увеличение на 30%), выросли и цены на вторичные "двушки". По прогнозам экспертов, еще большую динамику мы сможем наблюдать в текущем году.

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Жилье в России подорожает на 25 процентов

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Теги: жилье, квартиры



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