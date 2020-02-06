18 Августа 2020
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Общество В России
Ольга Бузова (2019) | Фото:Instagram.com/buzova86

Жан-Поль Готье создаст костюмы для Бузовой

Французского модельера Жан-Поля Готье заинтересовала российская исполнительница и телеведущая Ольга Бузова.

Дизайнер сообщил, что готов быть стилистом Бузовой. С ней он уже познакомился. Кроме того, Готье хотел бы шить костюмы для российского кино, сообщает агентство "Москва".

Как сообщалось ранее, Бузова купила себе квартиру в Москве стоимостью 120 млн руб. Об этом пишет Super. Недвижимость певица приобрела в доме, где недавно закончилась стройка. Пока переезжать не собирается – в квартире еще необходимо сделать ремонт. Предположительно, дом находится в одном из престижных районов Москвы – 200 кв. метров в районе Мосфильмовской улицы.

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Жан-Поль Готье создаст костюмы для Бузовой

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Теги: Жан-Поль Готье, Бузова



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