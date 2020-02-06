ВОЗ: лекарств от нового коронавируса нет

Действующих лекарств смертельного коронавируса пока нет, но большинство заболевших не умрут, если им будет предоставлено лечение.

Такое заявление сделал исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан. "Эта эпидемия, если посмотреть на ее половое и возрастное распространение, в основном приводит к тяжелым случаям и смертям среди пожилых людей, здоровье которых уже осложнено", - сказал он.

Как отметил Райан, при лечении нового коронавируса также не доказана эффективность применения лекарств от ВИЧ или лекарств от предыдущих типов коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что разработка вакцины от нового коронавируса займет 8-10 месяцев.

Министр пояснил, что речь идет о начальной стадии без клинических испытаний, "вопрос на сегодняшний день в процессе".

Ранее на заседании комитета Госдумы по здравоохранению обсуждался вопрос о возможности выделения вируса для создания вакцины у граждан КНР, заболевших коронавирусной инфекцией на территории России. Выяснилось, что пока это сделать невозможно, поскольку в организмах пациентов концентрация вируса не содержится в достаточном количестве. При этом КНР до сих пор не передала России штамм вируса для работы по созданию вакцины.