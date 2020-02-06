18 Августа 2020
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Политика В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: kremlin.ru

Мишустин заявил об основной задаче правительства РФ

Основная задача кабмина России — создание у людей уверенности в завтрашнем дне.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, говорится на сайте Кремля.

"Мы осознаем, что в самое короткое время необходимо добиться видимых, конкретных результатов. В первую очередь, как вы уже говорили, роста экономики, улучшения демографической ситуации и повышения уровня доходов наших граждан", — сказал Мишустин.

По словам премьера, кабмин уже приступил выполнению задач, которые президент поставил в своем послании Федеральному собранию.

Напомним, 16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Ранее Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. Накануне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева.

Голосование по кандидатуре премьер-министра было поименным и открытым. За кандидатуру Мишустина проголосовало 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Воздержались коммунисты – они не готовы одобрять кандидата без озвучивания программы и примерного состава кабинета министров.

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Мишустин заявил об основной задаче правительства РФ

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Теги: Мишустин, правительство РФ



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