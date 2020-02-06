18 Августа 2020
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Общество В России Крым
кран вода опрессовка (2009) | Фото: www.vitawater.ru

В Симферополе могут ограничить подачу воды

Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявил, что пока в Симферополе нет необходимости в ограничении подачи воды.

По его словам, за прошедшую ночь ресурсы водохранилищ пополнились на 732 тыс. куб. м воды, что на 140 тыс. больше, чем было получено за прошлый месяц.

На сегодняшний день Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного объема.

Гоцанюк сообщил, что за прошедший осенне-зимний период выпало недостаточное количество осадков, что вызвало обеспокоенность по поводу нехватки водных ресурсов.

Ранее в администрации Симферополя сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в городе, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Украина не готова к возвращению Крыма, даже в том случае, если Россия добровольно согласится передать ей полуостров. Об этом агентству Укринфрм заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Он сообщил, что пока нет понимания, кто возьмет на себя функции центральной власти, а кто будет руководить на местах, и что над "готовностью к возвращению нужно активно и тяжело работать".

Напомним, в 2014 г. власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Его участниками стали более 80% граждан, имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Однако, несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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В Симферополе могут ограничить подачу воды

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Теги: Симферополь, вода



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