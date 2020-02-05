18 Августа 2020
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Происшествия В России За рубежом
самолет Pegasus Airlines, жесткая посадка (2020) | Фото: AP Photo

Из-за жесткой посадки аэропорта в Турции пострадали 120 человек

Сегодня самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines, выполнявший рейс Измира в Стамбул, совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула. Он протаранил забор, загорелся и разрушился на три части.

На борту находилось 177 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Стамбула Али Йерликая, по предварительным данным пострадали 120 человек. Причиной аварии могли стать плохие погодные условия.

самолет Pegasus Airlines, жесткая посадка(2020)|Фото: AP Photo

Также сообщается, что россиян в самолете не было.

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Из-за жесткой посадки аэропорта в Турции пострадали 120 человек

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Теги: самолет Pegasus Airlines, жесткая посадка, пострадавшие



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