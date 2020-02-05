Из-за жесткой посадки аэропорта в Турции пострадали 120 человек

Сегодня самолет Boeing 737-800 Pegasus Airlines, выполнявший рейс Измира в Стамбул, совершил жесткую посадку в аэропорту Стамбула. Он протаранил забор, загорелся и разрушился на три части.

На борту находилось 177 человек, в том числе шесть членов экипажа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Стамбула Али Йерликая, по предварительным данным пострадали 120 человек. Причиной аварии могли стать плохие погодные условия.

Также сообщается, что россиян в самолете не было.