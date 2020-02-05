18 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Китайцы покидают Ухань в масках (2020) | Фото: www.thepaper.cn

Прикамский депутат требует отчета от правительства о мерах по противодействию коронавирусу

Депутат заксобрания Пермского края Илья Шулькин на своей странице в Facebook сообщил, что внес в краевой парламент предложение заслушать на пленарном заседании доклад правительства Прикамья и краевого минздрава о мерах противодействия коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что необходимо проанализировать готовность региона к этому вызову. Депутат подчеркнул, что паники нет, но отметил, что происходящее "не шутки".

Отметим, что в настоящий момент в Пермском крае нет случаев заражения коронавирусом, однако меры безопасности усилены. Приостановлено выполнение авиарейсов в Китай.

Напомним также, что с 14 февраля чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто.

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Прикамский депутат требует отчета от правительства о мерах по противодействию коронавирусу

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Теги: коронавирус, заболевание, вирус, пневмония, Китай, Илья Шулькин



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