Прикамский депутат требует отчета от правительства о мерах по противодействию коронавирусу

Депутат заксобрания Пермского края Илья Шулькин на своей странице в Facebook сообщил, что внес в краевой парламент предложение заслушать на пленарном заседании доклад правительства Прикамья и краевого минздрава о мерах противодействия коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что необходимо проанализировать готовность региона к этому вызову. Депутат подчеркнул, что паники нет, но отметил, что происходящее "не шутки".

Отметим, что в настоящий момент в Пермском крае нет случаев заражения коронавирусом, однако меры безопасности усилены. Приостановлено выполнение авиарейсов в Китай.

Напомним также, что с 14 февраля чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто.