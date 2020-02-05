Прикамский депутат требует отчета от правительства о мерах по противодействию коронавирусу
Депутат заксобрания Пермского края Илья Шулькин на своей странице в Facebook сообщил, что внес в краевой парламент предложение заслушать на пленарном заседании доклад правительства Прикамья и краевого минздрава о мерах противодействия коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.
Он отметил, что необходимо проанализировать готовность региона к этому вызову. Депутат подчеркнул, что паники нет, но отметил, что происходящее "не шутки".
Отметим, что в настоящий момент в Пермском крае нет случаев заражения коронавирусом, однако меры безопасности усилены. Приостановлено выполнение авиарейсов в Китай.
Напомним также, что с 14 февраля чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто.