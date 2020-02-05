18 Августа 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
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В Забайкалье будут судить сотрудника Росавтодора за гибель 14 человек в ДТП

В Забайкалье перед судом предстанут главный инженер "Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" и начальник участка ЗАО "Дорожник". Они являются обвиняемыми в деле о гибели 14 человек в страшном ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Напомним, 12 июня 2017 г. в 00.00 в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702 километре трассы "Иркутск - Чита" автобус “ASIA GRANBIRD” опрокинулся в кювет. В результате аварии погибли водитель и 13 пассажиров, 37 получили различные травмы.

Известно, что 10 человек погибли на месте, в том числе девять женщин и один мужчина.

Сообщается, что во время ремонта дороги Р-258 "Байкал" сообщением Иркутск – Улан-Удэ – Чита на опасном участке с крутым поворотом рабочие демонтировали все ограждения и дорожные знаки, не выставив временного бетонного ограждения и указателя направления поворота. В ходе инспектирования нарушения были выявлены сотрудниками Росавтодора, но не устранены.

Сотрудник "Росавтодора" обвиняют в халатности, то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Начальник участка "Дорожник" обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. В 2017 г. он на этом участке дороги осуществлял руководство ремонтными работами и не обеспечил соблюдение требований безопасности.

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В Забайкалье будут судить сотрудника Росавтодора за гибель 14 человек в ДТП

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Теги: ДТП, знак, ремонт, автобус, кювет, суд



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