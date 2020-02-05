Росавиация уведомила о запрете чартерного сообщения между Россией и Китаем с 14 февраля

С 14 февраля чартерное авиасообщение между Россией и Китаем будет закрыто, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграму Росавиации Александра Нерадько российским авиакомпаниям.

Соответствующее решение принято с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Запрет является временным. Авиакомпании должны проинформировать о запрете граждан РФ и Китая.

Отметим, что с 1 февраля под запрет попали некоторые регулярные рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса. Минтранс разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из России в Китай, чтобы вывести россиян с территории КНР.

Напомним, российских туристов эвакуировали сегодня из КНР. Их доставили в Тюмень на двухнедельный карантин. Ранее в тюменский аэропорт "Рощино" прибыл второй военный самолет с туристами. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Центр "Градостроитель" выбран для карантина потому, что из него невозможно распространение инфекции. Установлены ограждения, видеонаблюдение. Он оборудован собственными канализацией и камерой для дезинфекции.