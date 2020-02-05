17 Августа 2020
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Экономика В России
продуктовый набор, цены, новый год 2017-2018 (2017) | Фото: Накануне.RU

Росстат: инфляция в 2020 году намного ниже, чем в 2019-м

Потребительские цены в России с начала года выросли на 0,5%. Такие данные приводит Росстат. При этом в прошлом году инфляция в начале февраля составила с начала года 1,5%.
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В нынешнем году 0,3% инфляции пришлись на первые девять дней января. С начала года почти на 4% подешевели пшено и яйца, на 1% - свинина, сахар-песок, рис и куры. Не считая плодоовощной продукции, больше всего подорожала гречка - на 2%. Также на 4-5% подорожал проезд в трамвае, троллейбусе, автобусе, метро.

Тарифы на коммунальные услуги, согласно Росстату, в целом не изменились. Но подорожала плата за жилье в государственных и муниципальных домах - почти на 2%.

Как сообщало Накануне.RU, Банк России на заседании 7 февраля может снизить ключевую ставку на 0,25%. Одной из причин называется замедление годовой инфляции. В прошлом году она составила 3%.

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Росстат: инфляция в 2020 году намного ниже, чем в 2019-м

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Теги: инфляция, цены



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