Сурайкин про обвинения в "договорняках": "В администрации губернатора не был - проходил мимо!"

В Екатеринбург сегодня утром приехал лидер партии "Коммунисты России", скандальный политик Максим Сурайкин. Днем эпатажный деятель сдал вместе с молодыми активистами подписи за переименование улицы Ельцина в Сталина. И после дал интервью журналисту Накануне.RU. О расколе в левом лагере, Павле Грудинине и обвинениях в спойлерстве Сурайкин объяснился в ходе разговора.

- Изучая вашу политическую биографию, я отметил, что в ней есть много скандалов. В частности, с музыкантом Андреем Макаревичем. Есть ли сейчас фразы или действия известных публичных персон, от которых вас начинает прямо "бомбить"?

- Нас глубоко оскорбляет, когда церковные служители начинают оскорблять науко-верующих людей. Это происходит регулярно. Как только церковники дорвутся до вписания Бога в Конституцию, мы превратимся в религиозное государство, в котором просто-напросто начнется гражданская война. Потому что четверть населения это не приемлет. Так что начнут просто жечь церкви. Добиться гражданского мира можно только выступив резко против, и пресечь эти попытки нарушения светского характера нашего государства.

- Обратимся к фигуре советского руководителя Иосифа Сталина. В Новосибирске предлагают поставить второй памятник вождю. До этого был установлен и первый, но вы тогда не комментировали ситуацию. Намерены ли вы поддержать инициативу теперь?

- Город Новосибирск большой и поэтому, может быть, для такого города и десять памятников Сталину будет мало. Потому что Иосиф Виссарионович - это личность невероятного масштаба, он не только построил нашу страну, но и защитил весь мир от фашизма. Героизм Сталина как полководца сложно переоценить. Немцы стояли под Москвой, и если бы он как любой другой деятель уехал из Москвы, то пал бы дух Красной Армии и всего народа. Москва бы была сдана, и все бы кончилось совершенно иначе. Не только для Советского Союза, но и для всего мира. Он тогда понимал, что если он улетит, то потеряет доверие всего народа. Кстати, все те международные организации, которые появились (например, ООН), придуманы Сталиным. Так что я за второй и за пятый и за десятый памятник Сталину. Если получится поставить в каждом районе Новосибирска памятник Сталину, то это будет правильно.

Если посмотреть опросы ВЦИОМ, то около 70% граждан России сейчас одобряют деятельность Сталина. Людям, которые уважают его, надо куда-то прийти и вспомнить его. Так что можно и в каждом районе ставить памятники. Кстати, мы начали работать над памятником Сталину в Кирове. Мы сейчас готовимся к общественным слушаниям по этому поводу.

- Ряд источников полагают, что вы приехали в Екатеринбург для того, чтобы бросить вызов главе свердловского обкома КПРФ Александру Ивачеву. Его противники считают, что Ивачев скоро станет чуть ли не политическим трупом, потому что он постоянно сеет возле себя всякие скандалы.

- Думаю, что он уже стал политическим трупом. Поэтому он никогда уже не станет снова политическим трупом. Мы давно поняли, что нам надо строить крепкую политическую партию. Наши избиратели давно начали это понимать и мы уже не обращаем на КПРФ внимание. Но и в самой КПРФ есть много честных коммунистов и их не устраивает то, что происходит в верхушке партии (там почти все обкомы коммерциализировались). КПРФ, к сожалению, стала большим спойлером российского протестного движения.

- Поговорим о спойлерах. Говорят, что вы были спойлером на выборах президента в 2018 году. Почему вы мочили на выборах в президенты Павла Грудинина, учитывая, что он был реально оппозиционным кандидатом от левых сил? Зачем вы вообще пошли тогда на выборы? Не резоннее было не распылять голоса?

- Я вам сейчас все объясню. За всю избирательную кампанию тогда я сказал про него один раз, да и то в уважительном ключе. Правда, сорвался на одного представителя. Я всегда считал, что народу не надо врать. А Геннадий Андреевич Зюганов в своем репертуаре. Он так развернул информационную политику, что Павла Грудинина тогда представили, как коммуниста. Не как кандидата от КПРФ. Это был обман! Если вы рассмотрите кандидатуру Грудинина, то это увидите. Я молчу о том, что колхоз странным образом перешел в собственность Павла Николаевича, когда 500 сотрудников поначалу получили паи, а потом оказались не совладельцами. И в итоге там всего 50 человек что-то имели. Это были его друзья и знакомые.

Кстати, Грудинин устраивал к себе на работу мигрантов и через десять лет обещал им квартиры. Поначалу он составлял договоры найма, а когда они заканчивались, он людей просто увольнял. Таких случаев много. Сами оцените его моральные качества теперь. Коммунист - это не значит кандидат от КПРФ. Я и вовсе задал вопрос напрямую Грудинину о том, коммунист ли он. Он отвечал мне, что нет. На самом деле, если бы Павел Грудинин тогда стал президентом, капитализм бы у нас развернулся по грудининскому сценарию, и вся страна бы стала одним его большим колхозом. КПРФ могла тогда сказать, что они выдвинули национал-патриота, а не говорить, что он коммунист. Тогда среди кандидатов в президенты был лишь один кандидат – коммунист. Это я.

- С раннего утра мне звонят и говорят, что вы сегодня ходили в администрацию губернатора и вас там видели. Что вы договаривались о том, чтобы вам дали право выдвинуть свой список на выборах в свердловское заксобрание. Как вы это прокомментируете?

- Они безбожно врут. Сегодня с утра я не ходил в администрацию губернатора. Просто мимо проходил. На самом деле, все это наивные утверждения. Мы еще с 2004 года начали создавать нашу партию. Но тогда не все нам дали сделать. В 2009 году мы создали общественную организацию "Коммунисты России". И благодаря этому мы понимали, что если мы внутри организации построим партию, то мы добьемся регистрации. Даже если власть будет против, мы ее начнем долбать. Нам повезло, что в 2012 году власть облегчила правила регистрации партий. С 2012 года мы функционируем, как партия. Мы уже провели 2 тысячи кампаний. Мы выдвигали на выборах в заксобрания 36 списков и получили 19 отказов минюста, собрав 400 тысяч подписей. Если бы мы были спойлерами, то нас бы регистрировали везде. Кстати, в Карачаево-Черкесии наш список недавно набрал 16%, а КПРФ набрала 14. Какой мы тогда спойлер, если набираем больше, чем КПРФ на выборах?

Кстати, у нас уже есть 250 депутатов по стране.

- Ряд источников говорят о том, что в Администрации президента не будут жалеть денег на "Коммунистов России", потому что все напуганы теми протестами, которые сделали другие левые силы. Что на это скажете?

- Во-первых, Администрация президента дает деньги только на свои проекты. Мы не их проект и никогда их не поддерживали. Кстати, по пенсионной "реформе" мы очень сильно критиковали власть. Провели массу пикетов. Что касается президента Путина, то мы поддерживаем лишь его внешнюю политику, а вот внутреннюю не поддерживаем. Мы всегда критиковали правительство либеральное прежнее и говорили о том, что это вина президента, что такой кабинет министров.

Кстати, КПРФ получила 2,5 млрд руб. от Администрации президента. Куда они их девают, не могу понять. Хоть бы одну школу построили или детский дом. Зюганов неоднократно приходил в Администрацию президента и скандалил, кстати: "Почему вы даете деньги "Коммунистам России"?" Ему там отвечали: "Мы не знаем, на что они живут. Если знаешь - расскажи" (смеется). Сам Зюганов купленный и КПРФ тоже.

- Какие яркие фигуры вы намерены привлечь в свердловское отделение КПКР в преддверии выборов в Заксо?

- Вы знаете, я бы не делал тут ставку на яркую личность. Больше на молодежь во главе с руководителем свердловского отделения Евгением Емалетдиновым. Самое важное - это убеждения общие. Если их нет, то пусть идут в другие партии. Мне сейчас гораздо важнее, чтобы отделение партии проводило мероприятия в защиту прав населения. Никаких пока таких договоренностей нет.