17 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В Перми в больнице остаются двое из семи детей, отравившихся в сауне

В больнице остаются двое детей из числа пострадавших от отравления хлором в пермской сауне. По информации краевого минздрава, их состояние удовлетворительное, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 1 февраля Перми семь детей в возрасте от трех до 12 лет отравились в сауне и были доставлены в больницу. Роспотребнадзор сообщил о госпитализации шестерых детей. По факту произошедшего начал доследственную проверку следственный комитет.

Как пояснили в управлении Роспотребнадзора, специалисты провели отбор проб воды и воздуха. Были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства Российской Федерации, в том числе отсутствие производственного контроля за содержанием остаточного хлора в воде.

Эксплуатацию сауны приостановили.

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В Перми в больнице остаются двое из семи детей, отравившихся в сауне

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Теги: сауна, отравление, дети



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Развитие сюжета:

Ранее 07.02.2020 14:45 Мск Владельца пермской сауны, в которой отравились дети, привлекут к ответственности

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Ранее 02.02.2020 11:04 Мск В Пермском крае семь детей отравились в сауне

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