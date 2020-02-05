В Перми в больнице остаются двое из семи детей, отравившихся в сауне

В больнице остаются двое детей из числа пострадавших от отравления хлором в пермской сауне. По информации краевого минздрава, их состояние удовлетворительное, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 1 февраля Перми семь детей в возрасте от трех до 12 лет отравились в сауне и были доставлены в больницу. Роспотребнадзор сообщил о госпитализации шестерых детей. По факту произошедшего начал доследственную проверку следственный комитет.

Как пояснили в управлении Роспотребнадзора, специалисты провели отбор проб воды и воздуха. Были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства Российской Федерации, в том числе отсутствие производственного контроля за содержанием остаточного хлора в воде.

Эксплуатацию сауны приостановили.