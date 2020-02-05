Воронежские медики провели уникальную операцию - женщина родила ребенка, выношенного в брюшной полости

В Воронежской области произошел уникальный случай в мировой медицинской практике: 38-летняя жительница Богучарского района Евгения Батурина выносила и родила здорового ребенка, который развивался не в матке, а в брюшной полости. Роды прошли удачно благодаря профессионализму врачей Перинатального центра. Об этом рассказала главный внештатный неонатолог департамента здравоохранения региона, председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, случай внематочного вынашивания плода уникальный, в медицинской литературе описано несколько подобных случаев. Причем это касается не только российской практики, а мировой.

Для Батуриной это ее третья беременность. Сейчас старшей дочери Евгении 19 лет, второму сыну 6 лет. Женщина признается, что сообщение о беременности стало для всей семьи большой неожиданностью.

"Вообще никаких подозрений не было. Когда почувствовала дискомфорт, обратилась в больницу. Во время УЗИ, выяснилось, что это уже 34 неделя беременности, – рассказывает она. – Наши врачи связались со специалистами перинатального центра и приняли решение проводить операцию в Воронеже. Первые две недели, конечно, меня переполняли эмоции, не могла поверить, что такое бывает. Сейчас уже привыкла. Спасибо огромное врачам за то, что спасли, постоянно поддерживали и ни на минуту не отходили от меня после такой сложной операции. Сейчас чувствую себя хорошо, во вторник готовимся к выписке".

17 января в 22.30 врачи перинатального центра ВОКБ №1 провели уникальную операцию – девочка появилась на свет живой и здоровой, весом 2150 г и ростом 46 см. Операция была сложной. Женщине понадобилось перелить три литра крови.

"Врачи и акушеры оперативно приняли меры и сохранили жизнь и женщине, и новорожденной девочке. В Воронежском перинатальном центре мы уже привыкли к различным ситуациям, профессионализм врачей позволил сохранить жизнь и здоровье маме и ребенку. Разрыв мог произойти в любой момент, и то, что в этом случае ребенок погибает – это 100%, а чтобы спасти женщину от обильного кровотечения у врачей оставалось бы буквально 7-10 минут", – рассказала Людмила Ипполитова.

После успешно проведенной операции ребенок 5 дней находился в реанимации под динамическим наблюдением, но ситуация не требовала серьезных инвазивных манипуляций. Ребенку оказывалась легкая респираторная поддержка кислородом. На 6 сутки малыш был переведен на второй этап выхаживания.

"Случаи внематочной беременности и внематочного роста плода, конечно, всем известны и описаны. Но этот случай уникален тем, что мама доносила беременность вне матки до такого гестационного срока – 34-35 недель, а ребенок полностью соответствует своему гестационному возрасту – то есть физические параметры малыша соответствуют возрасту, в котором он родился, – пояснила Людмила Ипполитова. – Мы, конечно, ставим ребенку недоношенность 1 степени, но хочу отметить, что у малыша нет внешних и внутренних изменений или патологий – мы его полностью обследовали".

Сейчас новорожденная весит 2450 г. Евгения Батурина с супругом решили назвать дочь Анастасией. Дома уже все готово к встрече нового члена семьи.

Как пояснила Людмила Ипполитова, семья сможет воспользоваться всеми социальными выплатами, положенными им по закону.

"Конечно, главное, это наш региональный материнский капитал. Сейчас это 150 тысяч рублей. Плюс семья с небольшим достатком – они будут получать ежемесячные выплаты на малыша. Плюс льготы, которые были озвучены Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию, над реализацией этих мер уже работает российское правительство. Словом все преференции, положенные по закону, эта семья обязательно будет получать", – рассказала председатель комитета по труду и социальной защите населения.

Справка:

По итогам 2019 года в Воронежском перинатальном центре областной клинической больницы было зарегистрировано 5561 родов, родились 5703 ребенка. Среди них 721 – недоношенные, 74 – с экстремально низкой массой тела (менее 1000 г).