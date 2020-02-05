Путин заявил, что у аптек, повысивших цены на маски, следует отбирать лицензии

Президент Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, которые повысили цены на противовирусные препараты и маски.

"Решили нажиться", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

"Просто по каждой организации принять решение, чтоб неповадно было в следующий раз", - цитирует президента "Интерфакс".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что сейчас регистрируется рост цен на маски и лекарственные препараты в аптечных сетях, где-то - в 100 раз.

Как уже сообщалось, угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения коронавируса взволновала чиновников. Для предотвращения ситуации Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты.

В Госдуме правительству предложили частично взять под контроль бизнес в сфере здравоохранения. Подобные меры не требуют принятия специального закона, их достаточно реализовать постановлением правительства.