ОНФ начал войну с мэром из-за генплана Челябинска

В администрацию Челябинска направлено обращение руководителя регионального штаба ОНФ Дениса Рыжего, в котором подробно и четко обосновано невозможность принятия генерального плана города в представленном чиновниками варианте. Ранее эксперты высказывали серьезные опасения по поводу разработанного в недрах московского "Гипрогора" документа, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил эксперт челябинского ОНФ, политолог Александр Подопригора, нынешнее обращение к мэру Наталье Котовой – уже второе, текст содержит восемь страниц с обоснованной критикой представленного московскими подрядчиками проекта. Челябинские эксперты и общественники (не только из ОНФ) еще в августе разнесли документ в пух и прах, указывая на неверные границы территорий, неверные прогнозы по количеству жителей, на абсолютно формальный подход в развитии транспортной инфраструктуры и т.д. В частности, эксперты говорили и говорят о сокращении численности населения Челябинска все последние годы, о серьезном оттоке населения, который пока нивелируется миграцией, а в генплане цифры на 2035 год указывают количество челябинцев на уровне… 1,3 млн человек!

Тем не менее мэрия Челябинска начала серию формальных публичных слушаний в районах города, первое такое мероприятие прошло в январе в администрации Центрального района. Почему-то чиновники решили совместить обсуждение главного стратегического документа развития города с чествованием ветеранов, по сути, они и оказались главными слушателями документа. При этом "забыли" пригласить на слушания буквально всех – экспертов, общественников и даже депутатов, один из районных депутатов попал на мероприятие случайно, узнав о происходящем в последний момент. Разумеется, такие игры мэрии с генпланом вызвали раздражение и критику.

"Генплан разрабатывался еще при прежней администрации Челябинска, то есть при мэре Евгении Тефтелеве. Естественно, разработанный документ проходил через комитет по градостроительству и архитектуре челябинской мэрии, начальник комитета Сергей Репринцев недавно ушел в отставку. Сейчас курирует вопрос заместитель главы Владимир Шамне, который в разговоре со мной, вроде, признает – документ никуда не годится, но продвижение этого документа идет полным ходом!" – рассказал Накануне.RU эксперт по транспорту и участник публичных слушаний Яков Гуревич. Он последовательно выступает не за "доработку" документа, а именно за подготовку нового, полноценного генплана с учетом сегодняшней ситуации и перспектив развития Челябинска.

"Самое главное, что я пока не вижу ни одного "интересанта" в продвижении этого негодного генплана, но документ обсуждается, формально какие-то публичные слушания проводятся. В принципе, получается, документ даже в таком виде могут принять?" – говорит Гуревич.

Политолог Александр Подопригора делает предположение, что за всеми малопонятными играми вокруг генплана могут стоять интересы городских кланов, которые так или иначе консолидируются сегодня вокруг мэра Натальи Котовой. Эти интересы входят в противоречие с интересами разных групп, включая, например, и интересы людей из команды губернатора Алексея Текслера. Напомним, что Шамне в кресло заместителя Котовой "усадил" именно губернатор. Некоторые были склонны называть последнего в определенной степени "смотрящим" по строительству в Челябинске. Владимир Шамне для города – типичный "варяг", хотя и родом из Челябинска, но карьеру делал, как и нынешний губернатор, в других регионах.

Следует помнить, что ситуация с генпланом, за который разработчикам было заплачено около 27 млн руб. и который по факту не соответствует реалиям, является прямой угрозой чиновникам челябинской мэрии.

Буквально на днях стало известно о проверке областной прокуратуры по поводу заказанного мэрией Челябинска проекта реконструкции и благоустройства набережной реки Миасс, проекта, который был представлен и за который разработчики получили из бюджета деньги, но в итоге чиновники от него просто отказались. Стоимость таких "художеств" челябинской мэрии ни много ни мало – 7 млн руб., прокуратура направила материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. В подобной ситуации, разумеется, никто не хочет в администрации "подставляться" еще раз, возможно, этим и объясняется упорство с продавливанием генплана. Кстати, было и поручение губернатора Текслера по поводу утверждения документа до конца 2019 года.

"Позицию губернатора и его команды по генплану Челябинска я бы пока назвал непонятной. С одной стороны, губернатор, заступив на пост, принял на себя личные обязательства по развитию Челябинска, принял ответственность за облик города. Но принимать документ, как мы говорим, нельзя. Пока позиция губернатора никак не обозначена в этом вопросе", – добавляет Яков Гуревич.

Остается добавить, что Челябинск и сферу градостроительства сотрясают громкие скандалы все последнее время. За неполный год появились уголовные дела в отношении подрядчиков по реконструкции памятника В. Ленину на главной площади, есть вопросы к реконструкции подземных переходов там же, уголовное дело по реконструкции стадиона "Центральный", Счетная палата и прокуратура ведет проверку обоснованности расходования бюджетных средств на строительстве так называемого конгресс-холла над рекой Миасс.

Накануне.RU будет следить за ситуацией и дополнительно расскажет о "подготовке" к проведению части мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, которые все-таки запланированы на весну и лето 2020 года.