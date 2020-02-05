В ЯНАО выросли показатели добычи нефти и газа

В Ямало-Ненецком автономном округе возрос объем добычи газа, нефти и конденсата. Так, в 2019 г. Ямал принес стране 608 млрд кубометров газа, что на 2,1% больше, чем в 2018 г. Объем нефти увеличился до 34,3 млн т., что выше показателей позапрошлого года на 7,3%, а добыча газового конденсата составила 23,6 млн т., увеличившись на 10,7%.

Как сообщил Накануне.RU пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в этом году предприятия планируют добыть на ямальской земле 598 млрд кубометров газа, и увеличить добычу нефти на 10% (до 37,9 млн т.) и конденсата на 15% (до 27,8 млн т.)

По данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, лидером в добыче газа на территории региона стал "Газпром" - 448 млрд кубометров и 73,7% всей добычи,. на втором месте компания "НОВАТЭК", чьи показатели составили 17,5%, что приравнивается к 106,6 млрд кубометров. Остальные предприятия составили 8,8%, добыв 53,4 млрд кубометров природного газа.

А вот в добыче нефти "НОВАТЭК" передвинулся на третье место с 5 млн т. и 14,5% от всей добычи. Сдвинули компанию предприятия "Роснефти" (5,8 млн т. или 16,9%) и компании "Газпром нефти" (20 млн т. или 61%). Остальным компаниям остались 2,7 млн т. нефти, что составило 7, 6% от общей добычи.

В добыче газового конденсата лидирует компания "НОВАТЭК", добыв 10,9 млн т. (46%), 9,7 млн т. или 41% добыты предприятиями "Газпром". Остальные 13% или 3 млн т. конденсата являются долей прочих предприятий.