Право на маткапитал на первенца в 2020 году получат более 560 тысяч семей - Голикова

В 2020 году право на материнский капитал на первого ребенка (более 400 тыс. руб.) получат более 561 тыс. семей, на второго ребенка маткапитал получат 552 тыс. семей. Об этом на совещании президента и правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что средства заложены в бюджет.

Накануне стало известно, что материнский капитал обойдется бюджету на ближайшие три года значительно дороже, чем планировалось. Так, Министерство труда России предлагает выделить в 2020-2022 годах на выплату этой субсидии 1,5 трлн руб., хотя изначально планировалось 945 млрд руб.

Речь идет о внесении поправок в закон "О бюджете Пенсионного фонда России на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Изначально на выплату материнского капитала на первого ребенка и последующих предусматривалось выделение более 945 млрд руб. Однако, согласно предложенным текущим изменениям, в 2020 году финансирование по статье "Охрана семьи и детства" может увеличиться до 428 млрд руб., в 2021-м — до 522 млрд руб., а в 2022-м — до 582 млрд, пишет РБК.

Эта социальная программа рассчитана до 2021 года, однако в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил продлить ее до 2026 года включительно. Президент также потребовал выплачивать материнский капитал и в случае появления первого ребенка в семье, увеличив размер выплаты до 616 тыс. руб. в случае появления двух детей в семье.