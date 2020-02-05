Врачи начали осматривать пассажиров РЖД по всей России

РЖД обеспечила доступ врачей в поезда, на станции и вокзалы по всей России. Медики осматривают пассажиров, передает РБК. "Это по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке", — заявил представитель Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД). Это происходит по предписанию Минздрава и Роспотребнадзора.

В РЖД также сообщили, что персонал инструктируют по тому, какие действия предпринимать в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Кроме того, всех работников РЖД, которые контактируют с пассажирами, обеспечили масками, перчатками и кожными антисептиками.

Поезда, вокзалы и станции регулярно дезинфицируют, пассажиров информируют о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. В РЖД пообещали вернуть деньги за неиспользованные билеты.