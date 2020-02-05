17 Августа 2020
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Общество В России
железнодорожный вокзал Пермь I, станция (2018) | Фото: Накануне.RU

Врачи начали осматривать пассажиров РЖД по всей России

РЖД обеспечила доступ врачей в поезда, на станции и вокзалы по всей России. Медики осматривают пассажиров, передает РБК. "Это по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке", — заявил представитель Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД). Это происходит по предписанию Минздрава и Роспотребнадзора.
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В РЖД также сообщили, что персонал инструктируют по тому, какие действия предпринимать в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Кроме того, всех работников РЖД, которые контактируют с пассажирами, обеспечили масками, перчатками и кожными антисептиками.

Поезда, вокзалы и станции регулярно дезинфицируют, пассажиров информируют о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. В РЖД пообещали вернуть деньги за неиспользованные билеты.

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Врачи начали осматривать пассажиров РЖД по всей России

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Теги: коронавирус 2019-nCoV, ржд, проверка, поезда, пассажиры



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