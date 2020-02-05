22% неплательщиков алиментов в России – женщины

17 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/st425377/, подробное описание тут.
Смотрите: http://perevozki.youdo.com/voronezh/ehvakuator/ - отзывы.


    мужские рубашки с короткими рукавами здесь

Общество В России Москва
алименты, выплата алиментов, рука, ребенок, деньги (2016) | Фото: Сальдовка.ру

22% неплательщиков алиментов в России – женщины

В России 22% неплательщиков алиментов – женщины. "Для меня это было удивительно. Это 180 тыс. мам, бросивших своих детей", - рассказал в Госдуме депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия"), представляя свой законопроект об обеспечении брошенных детей.

Нилов предложил за счет региональных бюджетов выплачивать детям, оставшимся без алиментов, компенсацию, а потом через суд получать выплаченные средства с "бегающего" от алиментов родителя. Деньги на эти выплаты регионам парламентарий предлагает брать в Фонде национального благосостояния в виде беспроцентных кредитов.

Профильный комитет не согласился с тем, что такая выплата от региона должна быть в размере МРОТ и предложил отклонить законопроект. "Единая Россия" не стала голосовать за законопроект, обосновав это отсутствием средств в бюджетах, предложив лучше работать по розыску нерадивых родителей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

22% неплательщиков алиментов в России – женщины

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алименты, родители, выплаты, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети