22% неплательщиков алиментов в России – женщины

В России 22% неплательщиков алиментов – женщины. "Для меня это было удивительно. Это 180 тыс. мам, бросивших своих детей", - рассказал в Госдуме депутат Олег Нилов ("Справедливая Россия"), представляя свой законопроект об обеспечении брошенных детей.

Нилов предложил за счет региональных бюджетов выплачивать детям, оставшимся без алиментов, компенсацию, а потом через суд получать выплаченные средства с "бегающего" от алиментов родителя. Деньги на эти выплаты регионам парламентарий предлагает брать в Фонде национального благосостояния в виде беспроцентных кредитов.

Профильный комитет не согласился с тем, что такая выплата от региона должна быть в размере МРОТ и предложил отклонить законопроект. "Единая Россия" не стала голосовать за законопроект, обосновав это отсутствием средств в бюджетах, предложив лучше работать по розыску нерадивых родителей.