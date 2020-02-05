"Спекулируют на страхе". В Пермском УФАС приступили к проверкам цен на медицинские маски

Пермское УФАС приступило к проверке стоимости медицинских масок. В крупнейшие аптечные сети направлен запрос с просьбой указать стоимость масок на начало декабря 2019 г., а также середину января и начало февраля 2020 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В УФАС подчеркнули, что спекуляция на страхах населения недопустима.

"Если мы обнаружим, что партия указанных медицинских изделий была закуплена, допустим, в декабре 2019 года и маска продавалась по одной цене, а в феврале 2020 года её стоимость значительно возросла, естественно, возникнут подозрения: не спекулирует ли организация на страхах населения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства мы будем принимать необходимые меры реагирования", - заявил руководитель пермского УФАС Александр Плаксин.

В настоящий момент, по данным Росздравнадзора, в Пермском крае дефицита медицинских масок не наблюдается. Повышение цен на средства индивидуальной защиты не прогнозируется, поскольку, как сообщили в ходе совещания представители крупных оптовых и розничных аптечных сетей, запас медицинских масок рассчитан на ближайшие 18 месяцев.

В ведомстве также отметили, что изменение цен на маски отслеживается на всей территории России. Цель этих мер - не допустить распространения коронавирусной инфекции.