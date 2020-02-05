Глава Минздрава озвучил сроки разработки вакцины от нового коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что разработка вакцины от нового коронавируса займет 8-10 месяцев.

Министр пояснил, что речь идет о начальной стадии без клинических испытаний, "вопрос на сегодняшний день в процессе", передает "Интерфакс".

Ранее на заседании комитета Госдумы по здравоохранению обсуждался вопрос о возможности выделения вируса для создания вакцины у граждан КНР, заболевших коронавирусной инфекцией на территории России. Выяснилось, что пока это сделать невозможно, поскольку в организмах пациентов концентрация вируса не содержится в достаточном количестве. При этом КНР до сих пор не передала России штамм вируса для работы по созданию вакцины.