Глава Аргаяшского района после суда, где ему дали условный срок, ушел в отставку

Глава Аргаяшского района Челябинской области Исрафиль Валишин уволился.

Как сообщили Накануне.RU в администрации района, депутаты районного собрания приняли заявление Валишина. Исполнять обязанности главы района будет Игорь Ишимов - до этого он работал в должности заместителя Валишина по инвестициям.

Наопним, в конце января Валишина признали виновным в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2013 году Валишин незаконно выдал разрешения на строительство 10 капитальных в охранной зоне озера Увильды - там запрещена любая стройка. Ущерб составил 2,7 млн руб.

Приговором суда Валишин получил 4 года условно и запрет занимать госдолжности на 2 года.