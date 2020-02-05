17 Августа 2020
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Политика Челябинская область
портфель, кресло, депутат, чиновник (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава Аргаяшского района после суда, где ему дали условный срок, ушел в отставку

Глава Аргаяшского района Челябинской области Исрафиль Валишин уволился.

Как сообщили Накануне.RU в администрации района, депутаты районного собрания приняли заявление Валишина. Исполнять обязанности главы района будет Игорь Ишимов - до этого он работал в должности заместителя Валишина по инвестициям.

Наопним, в конце января Валишина признали виновным в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2013 году Валишин незаконно выдал разрешения на строительство 10 капитальных в охранной зоне озера Увильды - там запрещена любая стройка. Ущерб составил 2,7 млн руб.

Приговором суда Валишин получил 4 года условно и запрет занимать госдолжности на 2 года.

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Глава Аргаяшского района после суда, где ему дали условный срок, ушел в отставку

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Теги: Исрафиль Валишин, обвинение, СК, превышение, полномочия, Аргаяш, Увильды, Игорь Ишимов



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