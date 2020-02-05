17 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Нижневартовска и зампремьера Татарстана обсудили проведение в столице Самотлора всероссийского "Сабантуя"

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов встретился с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. Он возглавил делегацию республики, которая работает в столице Самотлора, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Поводом для визита в Югру стала подготовка к проведению в 2021 году в округе XXI федерального праздника "Сабантуй", который пройдет в Нижневартовске. Основной площадкой в городе станет набережная реки Обь. Ранее Василь Шайхразиев осмотрел точки притяжения Сабантуя-2021.

Заместитель премьер-министра рассказал об итогах прошедшего года и обозначил план работы Всемирного конгресса татар на 2020 г., а также пригласил Тихонова в Москву. Летом там состоится Всероссийский "Сабантуй". Одна из традиций праздника – передача символической эстафеты проведения фестиваля городу, в котором праздник пройдет в следующий раз.

Мэр подчеркнул, что Нижневартовск всегда готов делиться опытом, в том числе и культурным. Город славится своими этнокультурными традициями. Особая роль отводится национальным общественным организациям. В частности, благодаря инициативе ОО "Мирас" в школах открыты два факультативных класса по изучению татарского языка.

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Глава Нижневартовска и зампремьера Татарстана обсудили проведение в столице Самотлора всероссийского "Сабантуя"

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Теги: Сабантуй, Василий Тихонов, Василий Шайхразиев



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Развитие сюжета:

Ранее 06.02.2020 15:49 Мск В Нижневартовске подвели итоги работы Всемирного конгресса татар в ушедшем году

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