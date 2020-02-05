Глава Нижневартовска и зампремьера Татарстана обсудили проведение в столице Самотлора всероссийского "Сабантуя"

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов встретился с заместителем премьер-министра Татарстана, председателем национального совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым. Он возглавил делегацию республики, которая работает в столице Самотлора, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Читайте также: Нижневартовск и Грозный обменяются образовательными и культурными программами

Поводом для визита в Югру стала подготовка к проведению в 2021 году в округе XXI федерального праздника "Сабантуй", который пройдет в Нижневартовске. Основной площадкой в городе станет набережная реки Обь. Ранее Василь Шайхразиев осмотрел точки притяжения Сабантуя-2021.

Заместитель премьер-министра рассказал об итогах прошедшего года и обозначил план работы Всемирного конгресса татар на 2020 г., а также пригласил Тихонова в Москву. Летом там состоится Всероссийский "Сабантуй". Одна из традиций праздника – передача символической эстафеты проведения фестиваля городу, в котором праздник пройдет в следующий раз.

Мэр подчеркнул, что Нижневартовск всегда готов делиться опытом, в том числе и культурным. Город славится своими этнокультурными традициями. Особая роль отводится национальным общественным организациям. В частности, благодаря инициативе ОО "Мирас" в школах открыты два факультативных класса по изучению татарского языка.