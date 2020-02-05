На Среднем Урале обнаружен склад боеприпасов: снаряды прятали в ограде дома

На Среднем Урале обнаружен склад боеприпасов. Находку пришлось уничтожить.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, сотрудники уголовного розыска проводили обыск в доме жителя села Верхняя Синячиха в ходе отработки данных по совершенному преступлению. При осмотре крытой ограды правоохранители нашли предметы, очень похожие на снаряды.

На место незамедлительно выехала группа разминирования нижнетагильского ОМОН областного управления Росгвардии. В результате проведенного обследования там были обнаружены корпуса от гранат и снарядов, а также гильзы от снарядов различных калибров.

По заключению специалистов, находка представляла реальную опасность для жизни и здоровья людей. Росгвардейцы вывезли боеприпасы на специализированный полигон, где они и были уничтожены.