17 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
сосулька, снег, опасность, падение, травма (2016) | Фото: dnepr.com

В Прикамье глыба льда разрушила потолок офиса банка

В Прикамье глыба льда разрушила потолок офисного здания, расположенного на пересечении улиц Ленина и Попова. Льдина рухнула на козырек административного помещения - из-за удара появились трещины в несущей стене и на потолочном перекрытии помещения. Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за схода льдины, из офисов здания были эвакуированы люди.

По информации "Комсомольской правды", инцидент произошел, в офисе банка. Также были эвакуированы сотрудники ООО "Парма", хотя трещин на стенах и потолке в их офисе обнаружено не было. Серьезные повреждения получило бетонное перекрытие пристроя.

На место выехали представители администрации Ленинского района, собственники помещений, руководители подразделения банка. Специалисты компании "Эксперт-Некст" начали проводить работы по укреплению потолка и очистке снега с крыши основного здания.

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В Прикамье глыба льда разрушила потолок офиса банка

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Теги: банк, офис, льдина, глыба льда, потолок



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