В Прикамье глыба льда разрушила потолок офиса банка

В Прикамье глыба льда разрушила потолок офисного здания, расположенного на пересечении улиц Ленина и Попова. Льдина рухнула на козырек административного помещения - из-за удара появились трещины в несущей стене и на потолочном перекрытии помещения. Об инциденте сообщают очевидцы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за схода льдины, из офисов здания были эвакуированы люди.

По информации "Комсомольской правды", инцидент произошел, в офисе банка. Также были эвакуированы сотрудники ООО "Парма", хотя трещин на стенах и потолке в их офисе обнаружено не было. Серьезные повреждения получило бетонное перекрытие пристроя.



На место выехали представители администрации Ленинского района, собственники помещений, руководители подразделения банка. Специалисты компании "Эксперт-Некст" начали проводить работы по укреплению потолка и очистке снега с крыши основного здания.