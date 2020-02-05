В Кургане из-за коронавируса усилен режим дезинфекции в местах массового скопления людей

В Зауралье проводятся противоэпидемические мероприятия, связанные с недопущением распространения на территорию региона коронавируса - ситуация находится под личным контролем губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Круглосуточно специалисты Роспотребнадзора следят за прибывшими из КНР гражданами для своевременной организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

Сейчас ежедневно осматривают 22 человек - коронавируса у них нет, рассказали Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

Все больницы и поликлиники региона готовы к приему больных китайским вирусом, также есть запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований и запасом противовирусных препаратов.

Усилен также режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей, ограничено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.