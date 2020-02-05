17 Августа 2020
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Экономика В России Пермский край
логотип, уралкалий, калийные удобрения (2019) | Фото:уралкалий

Команда "айтишников" "Уралкалия" стала победителем в конкурсе IТ-индустрии «Проект года-2019»

Специалисты "Уралкалия" доказали свою высокую квалификацию и в области IT- технологий, передает корреспондент Накануне.RU. Проект ПАО «Уралкалий» «Внедрение горно-геологической информационной системы - ГГИС (цифровой двойник рудника)» стал лучшим ИТ-проектом России и стран СНГ, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Проект был номинирован в категории – Лучшее отраслевое решение в сфере «Металлургия и непрерывное производство» по версии профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации GlobalCIO|DigitalExperts. Отметим, что всего к конкурсным процедурам было допущено 193 ИТ-проекта. Тем ценнее победа команды айтишников "Уралкалия".

Кирилл Алифанов, директор по информационным технологиям ПАО «Уралкалий», так прокомментировал итоги конкурса: "Ценность премии для нас заключается в том, что она выдается не производителем подобных систем, а присуждается голосованием среди профессионалов ИТ-отрасли. Создание и внедрение такой сложной и комплексной системы стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между заказчиком системы - дирекцией по недропользованию, и дирекцией по информационным технологиям "Уралкалия".

it-премия, уралкалий(2020)|Фото:пресс-служба компании "Уралкалий"

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе компании, уникальная для российской калийной отрасли горно-геологическая информационная система (ГГИС) внедрена в опытно-промышленную эксплуатацию на всех рудниках компании и призвана повысить безопасность ведения горных работ. IТ- проект аккумулирует и структурирует в едином трехмерном информационном пространстве горно-геологические данные при отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В ГГИС анализируется и хранится информация о всех горных выработках, залегании пластов, качественных показателях полезного компонента в руде, объёмах пустот и закладочных работах, а также проектные и другие показатели. На основе ИТ-разработки формируется перспективный план горных работ. Система предназначена для решения сложных горных, маркшейдерских, геологических задач и расчетов. Для этого в систему внесены оцифрованные архивные данные по разработке калийных солей с 1927 года – начала проходки первого рудника в городе. Соликамске.

С различными модулями ГГИС в онлайн-режиме работают более 300 специалистов «Уралкалия» – горняки, геологи, маркшейдеры, геомеханики, а также эксперты АО «ВНИИ Галургии» и Горного института Уральского отделения РАН. "Безопасность ведения горных работ – наш главный приоритет. Уникальная горно-геологическая информационная система является современным инструментом управления горнодобывающим производством и позволяет эффективно и безопасно разрабатывать Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, " - говорит Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий».

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Команда "айтишников" "Уралкалия" стала победителем в конкурсе IТ-индустрии «Проект года-2019»

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Теги: уралкалий, it-проект, калийно-магниевые соли, рудник, автоматизация



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