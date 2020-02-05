В Белинке состоится творческий вечер Анатолия Гагарина

8 февраля в екатеринбургской библиотеке им. Белинского состоится встреча с автором поэтических сборников "Толика", "Маринистика", "Детство все простит...", "Стихотворения" и "Просвет" Анатолием Гагариным. Встреча пройдет в рамках творческого вечера "Здравствуйте".

Сам "виновник торжества" какой-то особой темы, под которую он бы подбирал свои стихотворения, не назвал. "Скорее, это что-то о времени, о жизни, о себе", - рассказал Накануне.RU Анатолий Гагарин.

На встрече автор будет читать и стихотворения из своего последнего сборника "Просвет", и те, что были написаны после и еще не были опубликованы. Писатель добавил, что уже частично готов следующий сборник, который увидит свет после того, как он "допишет вторую половину".

Библиотека им. В.Г. Белинского ждет всех ценителей поэзии на встречу с членом Союза писателей России и философом Анатолием Гагариным к 14.00 в эту субботу.