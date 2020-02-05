"Единороссы" не согласились на обязательную публикацию результатов голосования депутатов

Режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко (КПРФ), раскритиковавший накануне коллег за систематический перенос рассмотрения его законопроекта, высказался о необходимости отражения в СМИ решений конкретных фракций.

Бортко и его коллега Сергей Иванов (ЛДПР) предлагают обязать государственные СМИ указывать результаты голосования фракций Госдумы по важным вопросам, таким как назначение премьер-министра, вопрос о доверии правительству, объявление амнистии, назначение на должность главы ЦБ РФ, принятие и отклонение федеральных законов, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что правительство на законопроект дало отрицательный отзыв, посчитав его избыточным. Профильные комитеты Госдумы и правовое управление рекомендовали рассмотреть проект еще в осеннюю сессию 2018 года.

"Единство и могущество нашей Родины в силу партийной принадлежности воспринимается по-разному", - сказал автор проекта Владимир Бортко. Он привел в пример закон о возвращении курилок в аэропорты, который предлагала и одобряла "Единая Россия", а в СМИ прозвучало, что приняла закон Госдума. Это обобщение не устраивает депутата. "Преподносится: "Дума приняла закон". Подразумевается, что оппозиционные партии тоже были "за", - говорит Бортко. Он требует максимально объективного информирования граждан.

Представитель комитета ГД по СМИ Антон Горелкин заявил, что комитет авторов законопроекта поддерживает, но считает избыточным, поскольку в законе уже, якобы, есть положение, обязывающее госСМИ информировать граждан о деятельности всех депутатов.

У лидера партии - своя передача на федеральных каналах.

Андрей Андрейченко (ЛДПР) возразил Горелкину, что равного доступа к СМИ по факту у всех фракций не существует, а существуют двойные стандарты. С ним согласился Алексей Куринный (КПРФ), который заметил, что СМИ сами решают, какую именно показать о партиях информацию, и преподносят ее однобоко в интересах "Единой России". Горелкин продолжил настаивать на том, что норма, предложенная Бортко, избыточна. "Сегодня такое изобилие платформ, с помощью которых можно донести свою позицию до избирателя! В Рунете, например", - заявил Горелкин. Также Горелкин считает, что освещение голосования в Госдуме потребует от государственных СМИ дополнительных расходов.

"Одна из базовых ценностей нашего общества – это свобода слова и свобода СМИ. Но мы здесь уже не в первый раз сталкиваемся с тем, что наши коллеги из этого зала постоянно посягают на свободу СМИ. Оппозиция очень часто упрекает "Единую Россию" в каком-то охранительстве. По данному поводу мы точно охранители, потому что мы препятствуем давлению на редакционную политику. Неправда, что СМИ не доносят позицию оппозиционных фракций. По главным пунктам повестки дня государственные СМИ подробно информируют о решениях депутатов", - заявил Евгений Ревенко ("Единая Россия"). Он добавил, что его фракция не будет поддерживать законопроект.

"Мы предлагаем только указывать результаты голосований фракций. А нас обвиняют в том, что мы чуть ли не цензуру вводим. Коллеги! Будьте вы честными хотя бы с самими собой! То, что здесь происходит – это не мнение всей Госдумы. А то если что-то хорошее приняли, то это "Единая Россия" внесла, а если что-то плохое – то это все вместе, Госдума", - отметил соавтор законопроекта Сергей Иванов (ЛДПР).

Депутат Николай Коломейцев (КПРФ) заметил, что раньше у него было время на региональном канале ВГТРК, на "Дума ТВ". Было равенство, благодаря которому избиратели могли видеть каждого депутата и его инициативы, считает парламентарий. Сейчас ущемление прав оппозиционных депутатов дезавуирует деятельность парламентского большинства, заключил депутат.

Алексей Куринный (КПРФ) заметил, что государственным СМИ не доверяют, потому что на экране осталась только одна партия.

"Над нами все шутят, нас все пинают, даже сенаторы в Совете Федерации могут назвать нас "Госдурой". А почему? Потому что никто уже давно не сомневается, кто принимает в Госдуме все плохие законы", - отметил Александр Шерин (ЛДПР).