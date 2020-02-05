17 Августа 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин: Мир находится у опасной черты

Президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма.

По словам Путина, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика.

Президент отметил, что безопасность в мире во многом зависит от состояния отношений России и США, сообщает РБК. Москва готова к содержательному диалогу с США, в том числе в сфере контроля над вооружениями, заверил Путин.

Ранее российский лидер на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН и поговорить о совместных мероприятиях по безопасности.

В этом саммите глав пяти государств Путин предложил поучаствовать лидерам Китая, США, Франции и Великобритании. Туда войдет и Россия.

По словам главы российского государства, разобщенность в мире сегодня может привести к страшным последствиям. Подобная совместная встреча глав пяти государств могла бы помочь найти коллективные ответы на актуальные угрозы.

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Путин: Мир находится у опасной черты

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Теги: владимир путин, опасная черта, человечество, терроризм, конфликты



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