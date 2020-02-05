После эвакуации в Тюмень туристов из очага коронавируса, в России могут изменить законодательство о принудительной госпитализации

В Тюмени подвели итоги эвакуации туристов из Китая. Все прошло благополучно, два государства – Беларусь и Казахстан – поблагодарили Россию за то, что она будет заботиться об их гражданах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на федеральном уровне могут быть изменены законодательные нормы принудительно госпитализации, передает корреспондент Накануне.RU.

Итоговый брифинг по ситуации с эвакуацией провели министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и губернатор области Александр Моор. Они отметили, что всего в город прибыли 144 туриста из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Таджикистана, Армении. Самым младшим пассажиром был семимесячный ребенок.

"Температура у всех пассажиров и членов экипажа нормальная. Все мероприятия прошли с соблюдением всех правил безопасности. Несколько раз пассажирам измеряли температуру и меняли маски. Наши китайские коллеги пока не передали нам штамм, продолжаем работу. Средства на эвакуацию и карантин выделены из федерального и областного бюджетов", - сказала Анна Попова.

Участники поблагодарили медиков за то, они добровольно решили помочь, а также сотрудников Минобороны и Роспотребнадзора. Глава области сказал, что на этапе доставки туристов в Тюмени задачей властей была координация всех участников перевозки.

"Созданы все условия для медиков и туристов. Главное, что все жители области могут чувствовать себя в безопасности. Самое сложное – сформировать коллектив медиков, которые могут решить все задачи за 14 дней карантина. Мы постарались предусмотреть максимум ситуаций, в которых могут оказаться туристы", - сказал Моор.

Беларусь и Казахстан поблагодарили Россию за помощь их гражданам, которые оказались на карантине. Сегодня в Тюмень прибыли только те, кто хотел это сделать, уточнила Попова. Она добавила, что впоследствии на фоне ситуации с коронавирусом могут быть пересмотрены законодательные основы принудительной госпитализации.

"Здесь есть пробелы", - сказала Попова.

Напомним, ранее педиатр и хирург Леонид Рошаль, комментируя помещение в Тюмени на карантин туристов, вернувшихся из Китая, отметил, что это правильная мера, а обычный грипп "гораздо страшнее коронавируса".