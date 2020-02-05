17 Августа 2020
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Спорт
ФИФА (2015) | Фото:news.tut.by

В FIFA и РФС не получали уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (FIFA) и Российском футбольном союзе (РФС) не получали никаких документов от Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу возможного неучастия или недопуска российской сборной в Чемпионате мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службы организаций.

Напомним, что сегодня арабский телеканал "ВеIn Sports" сообщил на своей странице в твиттере, что сборная России не сможет принять участие на первенстве планеты в Катаре даже в случае успешного отбора. При этом сотрудники телеканала сослались на представителей WADA.

Добавим, что в декабре прошлого года исполком WADA единогласно согласился с рекомендациями комитета по соответствию (CRC) отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года.

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В FIFA и РФС не получали уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022

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Теги: Международная федерация футбола, Российский футбольный союз, WADA



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