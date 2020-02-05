В челябинском аэропорту экстренные службы прорепетировали встречу борта с "больными" коронавирусом

В аэропорту Челябинска сотрудники экстренных служб и медики прорепетировали встречу самолета с людьми, у которых есть подозрение на заражение коронавирусом.

Как рассказали Накануне.RU в министерстве здравоохранения Челябинской области, по замыслу учений медики должны были встретить борт, проверить находившихся внутри людей, зараженных эвакуировать, а сам самолет обработать.

Все мероприятия проходили на борту Як-42 - этот самолет уже давно стоит в "воздушной гавани" Челябинска как экспонат.

Ранее в аэропорту ввели дополнительные меры контроля пассажиров, которые прилетают из Китая.

"Мы постарались максимально приблизить нашу тренировку к реальным событиям. Аэропорт к встрече больных готов, все службы отработали в установленном порядке, службы государственных контрольных органов также готовы, имеют всю необходимую экипировку, спецтранспорт, все поставленные задачи были выполнены", - отметил Сергей Андреев, директор по производству ОАО "Челябинское авиапредприятие".

Ранее педиатр и хирург Леонид Рошаль, комментируя помещение в Тюмени на карантин туристов, вернувшихся из Китая, отметил, что это правильная мера, а обычный грипп "гораздо страшнее коронавируса".

Напомним, сегодня в Тюмень прибыли два борта ВКС России, которые доставили из Китая туристов из России и стран СНГ.