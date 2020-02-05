17 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Максим Сурайкин, подписи за улицу Сталина (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге сдали подписи за переименование улицы Ельцина в Сталина

Председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин вместе со свердловскими активистами партии сдал подписи о переименовании улицы Ельцина в улицу Сталина. Сегодня он отнес в мэрию Екатеринбурга собранные подписные листы. Как рассказал Сурайкин Накануне.RU, собрано 200 подписей.

"Мы уважаем Сталина и считаем его великим государственным деятелем. Это человек-созидатель, который построил могущественное государство. Несмотря на все то, что о нем говорят, неоспоримо, что Сталин внес невероятную роль в Победу в Великой Отечественной войне", - сказал Сурайкин, комментируя инициативу.

Отметим, что для рассмотрения предложения о переименовании комиссией по топонимике достаточно 100 подписей.

Вечером Сурайкин проведет в Екатеринбурге встречу с активистами.

Как сообщало Накануне.RU, сбор подписей о переименовании улицы Ельцина в улицу Сталина стартовал в декабре прошлого года. Активисты уже провели опрос и выяснили, что около половины жителей одобряют инициативу.

Акция за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина в Екатеринбурге(2019)|Фото: facebook.com/Евгений Емалетдинов

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В Екатеринбурге сдали подписи за переименование улицы Ельцина в Сталина

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Теги: Максим Сурайкин, подписи за улицу Сталина



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Развитие сюжета:

Ранее 05.03.2020 13:50 Мск В мэрии Екатеринбурга прорабатывают вопрос об улице Сталина для рассмотрения комиссией по топонимике
Ранее 07.02.2020 12:36 Мск "Есть Менделеев, Боткин и другие": екатеринбургская епархия выступила против улицы Сталина

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