В Екатеринбурге сдали подписи за переименование улицы Ельцина в Сталина

Председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин вместе со свердловскими активистами партии сдал подписи о переименовании улицы Ельцина в улицу Сталина. Сегодня он отнес в мэрию Екатеринбурга собранные подписные листы. Как рассказал Сурайкин Накануне.RU, собрано 200 подписей.

"Мы уважаем Сталина и считаем его великим государственным деятелем. Это человек-созидатель, который построил могущественное государство. Несмотря на все то, что о нем говорят, неоспоримо, что Сталин внес невероятную роль в Победу в Великой Отечественной войне", - сказал Сурайкин, комментируя инициативу.

Отметим, что для рассмотрения предложения о переименовании комиссией по топонимике достаточно 100 подписей.

Вечером Сурайкин проведет в Екатеринбурге встречу с активистами.

Как сообщало Накануне.RU, сбор подписей о переименовании улицы Ельцина в улицу Сталина стартовал в декабре прошлого года. Активисты уже провели опрос и выяснили, что около половины жителей одобряют инициативу.