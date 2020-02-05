Леонид Рошаль высоко оценил организацию в Тюмени карантина для вернувшихся из Китая соотечественников

Педиатр и хирург Леонид Рошаль, комментируя помещение в Тюмени на карантин туристов, вернувшихся из Китая, отметил, что это правильная мера, а обычный грипп "гораздо страшнее коронавируса", сообщает Mash.

"Число жертв коронавируса не идет в сравнение с аналогичным показателем по гриппу и ОРВИ. Четыре – пять раз в год эпидемия гриппа, совсем недавно погибла 1 тыс. человек. Если перевести это на население Китая, получится 5 -6 тыс. Мы не умаляем опасность коронавируса, но надо быть спокойными. В Тюмени готовится место для того, чтобы на короткий срок изолировать тех, кто возвращается. Это правильно. У региона есть кадровые и технические возможности. Мы своих бросать не должны", - сказал Рошаль.

Напомним, сегодня в Тюмень прибыли два борта ВКС России, которые доставили из Китая туристов из России и стран СНГ.