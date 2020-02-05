17 Августа 2020
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Политика Свердловская область В России
&quot;История Сталинизма&quot;, УрФУ, Татьяна Мерзлякова (2015) | Фото: Накануне.RU

Рабочая группа не получала предложений об упоминании Бога в Конституции

Татьяна Мерзлякова сообщила о том, что рабочей группе по подготовке поправок пока не поступало четко оформленного предложения о внесении упоминания Бога в преамбулу Конституции РФ.
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"Я добросовестно работаю и если бы это оно было, я бы увидела", - заверила Накануне.RU свердловский омбудсмен и член рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон.

На данный момент на рассмотрении находится более 300 предложений, и это число продолжает расти. Предложения поступают от пяти сформированных подгрупп: блок социальных вопросов, науки и культуры; блок по международному праву; блок по судебной власти и прокуратуре; по федеральным органам законодательной и исполнительной власти; по вопросам местного самоуправления и единству публичной власти.

Однако, как сообщила Накануне.RU Татьяна Мерзлякова, от РПЦ не поступило ни одного предложения, точно так же как и, например, от Духовного управления мусульман.

Напомним, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выдвинул предложение о внесении Бога в Конституцию РФ. Партийные деятели также заверили журналиста Накануне.RU в том, что предложение пока только устное и никакой конкретики в себе не несло. Совет Госдумы продлил срок внесения поправок в проект закона об изменении Конституции до 14 февраля.

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Рабочая группа не получала предложений об упоминании Бога в Конституции

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Теги: Конституция, Бог, Татьяна Мерзлякова, РПЦ



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