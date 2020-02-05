17 Августа 2020
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в госизмене арестован россиянин Виктор Королев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд.

Материалы дела имеют гриф секретности, поэтому подробности не раскрываются. 6 февраля суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста.

По статье 275 УК РФ ("Госизмена") максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.

В ноябре сообщалось, что россиянка, задержанная в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота.

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Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене

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Теги: госизмена, виктор королев, москва



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Развитие сюжета:

Ранее 06.02.2020 14:53 Мск Обвиняемым в госизмене россиянином оказался холостой пенсионер из Владивостока

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