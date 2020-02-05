Суд в Москве арестовал россиянина по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в госизмене арестован россиянин Виктор Королев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд.
Материалы дела имеют гриф секретности, поэтому подробности не раскрываются. 6 февраля суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста.
По статье 275 УК РФ ("Госизмена") максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.
В ноябре сообщалось, что россиянка, задержанная в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота.