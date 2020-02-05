Данные о госзакупках в рамках оборонзаказа могут засекретить

Госдума в первом чтении согласилась исключить процедуру закупок вооружения, военной и специальной техники из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и планаграфика закупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы законопроекта, одобренного правительством, отмечают, что размещение гособоронзаказа предусмотрено сразу двумя федеральными законами – о гособоронзаказе и о госзакупках. "С целью исключения дублирования документов и минимизации рисков утечки информации о закупках вооружения, военной и специальной техники предлагается исключить процедуру закупок вооружения, военной и специальной техники из процесса формирования, утверждения и ведения плана закупок и планаграфика закупок", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта Алексея Хохлова и Владимира Гутенева, действующая процедура "сохраняет риски раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных".