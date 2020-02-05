Опека: Челябинку, которая пришла на Первый канал, не будут лишать родительских прав

Жительница Челябинска Валентина Алексаночкина в эфире Первого канала на шоу "Мужское Женское" рассказала свою историю о том, что у нее забрали пятерых детей.

По словам женщины, детей у нее забрали из-за того, что она отправила их на прогулку к озеру.

"Дети не пришли в назначенный час домой. Это было прошлым летом. Их сначала в реабилитационный центр забрали - сейчас там трое детей", - отметила Валентина.

Оказалось, что детей 4, 5 и 12 лет нашли одних на берегу - они не смогли сказать где живут, как и объяснить по какой причине оказались одни без сопровождения взрослых. Именно после этого дети Валентины попали в реабилитационный центр.

Мать на программе рассказала, что ее детей в центре обижают другие дети, и она хочет их забрать. В студию пришел также экс-супруг Валентины, который заявил, что женщина - безответственная мать.

По словам матери, она жила в Москве. Там она в один из дней выпала с 6 этажа, когда мыла окна. На тот момент у нее было трое детей. Младший был в Челябинске с бабушкой. Потом она снова вышла замуж и у нее появились еще двое детей.

Как рассказали Накануне.RU в отделе опеки и попечительства Ленинского района Челябинска, к матери были вопросы из-за плохих жилищных условий. Сейчас, когда этот вопрос решен, лишать Валентину родительских прав никто не намерен.