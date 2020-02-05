Удовлетворен многомиллионный иск "ЮТэйр - вертолетные услуги" к налоговой

Окончено рассмотрение многомиллионного иска компании "ЮТэйр – вертолетные услуги" к налоговой инспекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Арбитража Югры.

Напомним, иск принят к производству 31 мая прошлого года. Речь шла о требовании перевозчиком дополнительно начисленного налога организаций за 2014-15 гг. в сумме 67,8 млн руб. и штрафа по налогу на имущество организаций в 5,8 млн руб.

На сегодняшнем заседании иск удовлетворен.